В Москве прошла премьера мультфильма «Зверолэнд»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

В столице состоялся премьерный показ анимационного фильма ЗВЕРОЛЭНД. Семейную светскую премьеру посетили дизайнер и блогер Люси LovaLova и телеведущая и актриса Марина Ермошкина, озвучившие главные роли; певец Владимир Левкин, дзюдоист и политик Дмитрий Носов, теннисистка Надежда Гуськова, певец Александр Бердников, певица, актриса и поэтесса Надя Ручка, актрисы Евгения Соляных, Елена Бирюкова, Екатерина Белоцерковская и Яна Гладких, певица MESEDA, фотомодель, телеведущая и блогер Елена Кулецкая, юрист Данила Бабкин, дизайнер Дмитрий Волков и другие знаменитости и блогеры.

Мультфильм рассказывает историю, которая произошла в прекрасном заколдованном лесу Зверолэнд. Мирной жизни его обитателей грозит опасность. Хитрая Мэри открывает охоту на пушистых жителей. На экраны кинотеатров мультфильм выходит 13 апреля.

Фотографии Ксении Угольниковой.

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07.04.2023