В Москве прошла премьера мультфильма «Зверолэнд»
Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»
В столице состоялся премьерный показ анимационного фильма ЗВЕРОЛЭНД. Семейную светскую премьеру посетили дизайнер и блогер Люси LovaLova и телеведущая и актриса Марина Ермошкина, озвучившие главные роли; певец Владимир Левкин, дзюдоист и политик Дмитрий Носов, теннисистка Надежда Гуськова, певец Александр Бердников, певица, актриса и поэтесса Надя Ручка, актрисы Евгения Соляных, Елена Бирюкова, Екатерина Белоцерковская и Яна Гладких, певица MESEDA, фотомодель, телеведущая и блогер Елена Кулецкая, юрист Данила Бабкин, дизайнер Дмитрий Волков и другие знаменитости и блогеры.
Мультфильм рассказывает историю, которая произошла в прекрасном заколдованном лесу Зверолэнд. Мирной жизни его обитателей грозит опасность. Хитрая Мэри открывает охоту на пушистых жителей. На экраны кинотеатров мультфильм выходит 13 апреля.
Фотографии Ксении Угольниковой.
07.04.2023