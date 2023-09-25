В Москве прошла премьера фильма «1993»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

24 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма 1993.

Картину представили режиссер Александр Велединский, автор романа Сергей Шаргунов, продюсеры Жанна Тедеева-Калинина, Александра Воронкова, Дмитрий Литвинов, актеры Екатерина Вилкова, Александр Робак, Григорий Верник, Анна Цветкова, Сергей Баталов и другие.

Велединский отметил со сцены, что фильм не изменит ничью точку зрения на события 1993 года. «Как говорил Лимонов, в России есть сюжет, и он часто рифмуется, – сказал он. – Главное, не подеритесь после премьеры».

Гостями мероприятия стали Юлия Снигирь, Вадим и Игорь Верники, Александр Цыпкин, Анна Котова, Марьяна Спивак, Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Ольга Погодина и Алексей Пиманов, Игорь Мишин, Данил и Агриппина Стекловы, Ирина Безряднова, Степан Девонин, Владимир Хотиненко, Антон и Дарья Златопольские и другие.

1993 выйдет в прокат 28 сентября.

Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»

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25.09.2023