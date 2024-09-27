В Москве прошел закрытый показ комедийного экшна «Агент на уикенд»
Фоторепортаж из кинотеатра «Москва»
26 сентября в кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ комедийного экшена АГЕНТ НА УИКЕНД от продюсера Люка Бессона. Главные роли в картине исполнили Люк Эванс и Сон Ган и Гвэй Лунь Мэй.
Гостями премьеры стали Владимир Познер и Надежда Соловьева, Ирина Хакамада, Леонид Ярмольник, Мария Кожевникова, Михаил Лабковский, Лиза Моряк и Сарик Андреасян, Илья Бачурин, Гевонд Андреасян, Карен Арутюнов, Антон Зацепин, Дмитрий Носов, Мария Гончарук и другие.
В широкий прокат фильм выйдет 3 октября.
Фото: Ксения Угольникова
27.09.2024