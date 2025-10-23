В Москве состоялась премьера музыкального фэнтези «Алиса в стране чудес»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

20 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера музыкального фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС – современной экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.

Гостями премьеры стали: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров, Юра Борисов и Анна Шевчук, Алексей Учитель, Надежда Михалкова, Юлианна Караулова, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Margo, Ваня Дмитриенко, Маш Милаш, Петр Ануров, Карина Нигай, Павел Деревянко с дочерью Варварой, Игорь Верник, Слава Копейкин, Яна Енжаева, Ярослав Могильников, Григорий Верник, Леонид Ярмольник, Святослав Рогожан и Мила Ершова, Арно и Мариам Тилляева, Алексей Сухарев, Милана Star, Феликс Умаров, Аврора Киба с сестрой, Наталья Бочкарева, Катрин Асси, Александр Раппопорт, Женя Искандерова, Анастасия Калашникова, Рената Пиотровски, Катя Червова, Георгий Перадзе, Никита Панфилов, Ян Гэ, Ксюша Дукалис, Алеко, Илья Учитель, Екатерина Кононенко, Софико Шеварднадзе, Рубен Дишдишян, Александра Черкасова, Андрей Мерзликин, Ольга Зайцева, Анна Ещенко, Таша Белая, Александр Андрющенко и Антонина Ли, Мария Кожевникова, Лаура Джугелия, Тина Стойилкович, Павел Ворожцов, Ольга Веникова, Полина Денисова, Карен Арутюнов, Макар Кожухов, Гавриил Гардеев, Федор Гамалея, Лукерья Ильяшенко, Валерий Яременко, Юлия Такшина, Лова Лова, Михаил Гурай, Катя Кабак, Павел Комаров и другие.

Первым зрителям фильм представили продюсеры Тина Канделаки, Данила Шарапов и Илья Бурец, режиссер Юрий Хмельницкий, актеры Анна Пересильд, Паулина Андреева, Ира Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман и съемочная группа картины.

Создатели проекта – компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION и «Газпром-Медиа Холдингом», дистрибьютор – «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Режиссер проекта – Юрий Хмельницкий, автор сценария – Карина Чувикова («Между нами химия»).

Фото: Анна Темерина, Гена Авраменко, Ксения Угольникова

23.10.2025