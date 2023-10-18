Прошла премьера фильма «Анатомия падения»

Фотоотчет из «Барвихи Luxury Village»

17 октября в концертном зале Барвиха Luxury Village состоялась светская премьера психологического триллера Жюстин Трие АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ. В России картину, ставшую победителем Каннского кинофестиваля этого года, представила кинопрокатная компания «Про:взгляд».

Гостями премьерного показа стали Екатерина Стриженова, Алика Смехова, Ольга Кабо, Наталья Подольская, Юлия Хлынина, Лина Дембикова, Таня Геворкян, Юлиана Караулова, Эвелина Бледанс, Алена Чехова, Нелла Стрекаловская, Илья Бачурин, Евгений Бороденко, Анар Халилов, Сергей Филин, Александр Хант и другие.

АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ выйдет в российский прокат с 19 октября.

Фото: Геннадий Авраменко

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18.10.2023