В Москве прошла премьера драмеди «Анора»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

10 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера драмеди АНОРА Шона Бэйкера.

Картину представили актеры Юра Борисов и Дарья Екамасова, а также президент компании Arna Media Надежда Мотина. Видеопривет зрителям прислал исполнитель главной роли Марк Эйдельштейн, который сейчас находится в Лос-Анджелесе, где участвует в американском премьерном туре фильма. Алексей Серебряков, в свою очередь, посетил утренний пресс-показ, так как вынужден был улететь на съемки.

«Ни одна сцена из фильма не вырезана. Юра, Марк и Дарья сами дублировали свои роли. Фильм выйдет в прокат в двух версиях – в дубляже и с субтитрами, так что каждый сможет посмотреть АНОРУ так, как захочет», – заявила со сцены Надежда Мотина.

Гостями премьеры стали Алена Михайлова, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Виктория Толстоганова, Сабина Ахмедова, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Маруся Фомина, Дмитрий Чеботарев, Лиза Климова, Елизавета Базыкина, Леон Кемстач, Дарья Мороз, Юлия Хлынина, Ксения Трейстер, Ирина Хакамада, Алена Долецкая, Сергей Гилев, Нигина Сайфуллаева, Ингрид Олеринская, Клим Шипенко, Андрей Фомин, Александр Горчилин, Анна Меликян, Юлия Хамитова, Лев Зулькарнаев, Лиза Шакира, Александра Киселева, Иван Панфилов, Ангелина Никонова, Алексей Мизгирев, Иван Добронравов, Максим Стоянов, Данил Стеклов, Григорий Верник, Роман Евдокимов, Софья Озерова, Антон Рогачев, Алина Насибуллина, Олег Гаас, Маргарита Аброськина и другие.

АНОРА выйдет в российский прокат 17 октября, на день раньше, чем в США.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»

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11.10.2024