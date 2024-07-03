В Москве состоялась премьера документального фильма «Арбенина»
Фоторепортаж из кинотеатра Summer Cinema by KION
2 июля в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION состоялась презентация документального фильма АРБЕНИНА, посвященного лидеру группы «Ночные снайперы».
Картину представили Диана Арбенина, режиссер фильма Ангелина Ашман, а также съемочная группа проекта.
В числе звездных гостей, посетивших премьеру – Анна Михалкова, Алёна Михайлова, Нино Нинидзе, Михаил Тройник, Дмитрий Литвинов, Дарья Повереннова, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Арина Шарапова, Екатерина Волкова, Мария Зайцева, Аврора, Дарья Жовнер, Александра Черкасова, Анна Чурина и многие другие.
Лента дебютирует в онлайн-кинотеатре KION уже 5 июля.
Фото: пресс-служба KION
03.07.2024