В Москве состоялась премьера приключенческого фильма «Артек. Сквозь Столетия»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

5 июня в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера приключенческого фильма АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ, приуроченного к столетию легендарного детского лагеря.

Со сцены фильм представили члены съемочной группы: режиссеры Армен Ананикян и Карен Захаров, генеральный директор кинокомпании «Наше кино» Максим Рогальский, актер и продюсер проекта Михаил Галустян, актеры Роман Постовалов, Виталий Гогунский, Сергей Баталов, Илья Носков, Янис Политов, Ольга Красько, Алевтина Майер, Екатерина Семенова, Юлия Такшина, Артем Сарибеков, Евгений Михеев, композитор фильма Игорь Бабаев, сценаристка Медина Караева и другие.

Гостями премьеры стали Кирилл Зайцев, Владислав Ветров, Ирина Безрукова, Катя Лель, Ольга Кабо, Оксана Почепа, Виктория Богатырева, Янина Мелехова, Олеся Фаттахова, Эрнест Мацкявичюс, Таша Белая, Иван Жвакин, Гела Месхи, Анжелика Каширина, Кристина Каширина, Ирина Тонева и другие.

АРТЕК. СКОЗЬ СТОЛЕТИЯ выйдет в прокат 12 июня.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

06.06.2025