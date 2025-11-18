В Москве состоялась премьера фантастической драмы «Авиатор»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

17 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фантастической драмы АВИАТОР по мотивам одноименного бестселлера Евгения Водолазкина.

Картину со сцены представили режиссер Егор Михалков-Кончаловский, генеральный продюсер Сергей Катышев, сценаристы Мир Станкович и Олег Сироткин, актеры Константин Хабенский, Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Софья Эрнст, Евгений Стычкин, Антон Шагин, а также сам писатель.

Гостями премьеры стали Леонид Якубович, Александр Цыпкин, Стася Толстая, Ирина Апексимова, Александр Буйнов, Дина Корзун, Сергей Шакуров и другие.

АВИАТОР выйдет в прокат уже с 20 ноября.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

18.11.2025