В Санкт-Петербурге состоялась премьера фильма «Авиатор»
Фоторепортаж из Александринского театра
13 ноября в исторических стенах Александринского театра состоялась торжественная премьера экранизации книги Евгения Водолазкина АВИАТОР.
Картину гостям представили режиссер Егор Михалков-Кончаловский, генеральный продюсер Сергей Катышев, автор романа Евгений Водолазкин, а также актеры Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Илья Коробко, Виталий Кищенко, Валерий Баринов, Сергей Барковский и другие.
АВИАТОР выйдет в широкий прокат уже 20 ноября.
Фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»
14.11.2025