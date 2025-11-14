В Санкт-Петербурге состоялась премьера фильма «Авиатор»

Фоторепортаж из Александринского театра

13 ноября в исторических стенах Александринского театра состоялась торжественная премьера экранизации книги Евгения Водолазкина АВИАТОР.

Картину гостям представили режиссер Егор Михалков-Кончаловский, генеральный продюсер Сергей Катышев, автор романа Евгений Водолазкин, а также актеры Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Илья Коробко, Виталий Кищенко, Валерий Баринов, Сергей Барковский и другие.

АВИАТОР выйдет в широкий прокат уже 20 ноября.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

14.11.2025