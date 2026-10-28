В Москве состоялась премьера фильма «Лето в Бадене»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

27 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера режиссерского дебюта Антона Желнова ЛЕТО В БАДЕНЕ. Ранее фильм был показан в конкурсе фестиваля актуального российского кино «Маяк».

Фильм представили: исполнитель главной роли Филипп Янковский, режиссер Антон Желнов, автор сценария Юрий Сапрыкин, актеры Павел Табаков и Александра Мареева, продюсеры Павел Буря, Анастасия Кинс, Полина Гассельблат и другие.

Гостями премьеры стали звезды киноиндустрии и шоу-бизнеса Федор Бондарчук, Александр Горчилин и Маша Миногарова; режиссеры Алексей Попогребский, Юрий Быков, Александр Селиверстов; актрисы Анна Чиповская, Аглая Тарасова, Ангелина Стречина, Софья Гершевич; продюсеры Алексей Агранович, Алексей Боков, Александра Ремизова; журналисты Алексей Пивоваров* (признан иноагентом на территории РФ), Саша Сулим, Дарина Алексеева, Мария Федорова, Татьяна Арно, Евгения Милова и Гриша Туманов; а также Мария Зудина, Олег Ледвич, Андрей Баков. Специальным гостем стал меценат Михаил Гуцериев.

Фото: Ксения Угольникова, Елена Юнина, Александра Никольская

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28.10.2026