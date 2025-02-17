В Москве состоялась премьера мультфильма «Баг Бой — супергерой джунглей»
Фоторепортаж из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»
16 февраля в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера мультфильма БАГ БОЙ – СУПЕРГЕРОЙ ДЖУНГЛЕЙ.
Гостями мероприятия стали Тимур Соловьев, Никита Тарасов, Данил Стеклов, Алиса Вокс, Виктория Богатырева, Евгения Ахременко, Екатерина Олькина, Анна Ещенко, Алена Чехова, Мария Гончарук и другие.
Мультфильм выходит в российский прокат 20 февраля.
Фото: Геннадий Авраменко
17.02.2025