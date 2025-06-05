В Москве состоялась премьера фильма «Балерина»

4 июня в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера экшен-триллера БАЛЕРИНА с Аной де Армас.

Гостями мероприятия стали Диана Астер, Тимур Родригез, Виктория Дайнеко, Сюзанна, Алена Михайлова, Мария Горячева, Лиза Моряк, Сарик Андреасян, Ирина Безрукова, Ксения Дукалис, Александр Мизев, Макс Шишкин, Ксения Суркова, Катерина Кабак, Владимир Любимцев и другие.

БАЛЕРИНА в прокате с сегодняшнего дня.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»