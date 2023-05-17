В Москве прошла премьера сериала «Балет»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

15 мая в столичном киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера 8-серийной психологической драмы «Балет» производства «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, «НМГ Студии» и видеосервиса Wink. Режиссером-постановщиком сериала стал Евгений Сангаджиев,. Первая серия «Балета» будет доступна зрителям уже в этот четверг, 18 мая, эксклюзивно в видеосервисе Wink, пополнив линейку проектов Wink Originals.

Гостями премьеры стали Алла Сигалова, Федор Бондарчук, Маруся Фомина, продюсеры Сергей Бондарчук и Алексей Киселев, Анастасия Корецкая, продюсеры от видеосервиса Wink Антон Володькин и Александр Косарим, Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, хореограф Владимир Варнава и Лола Дикова, балерина Ксения Шевцова, Ирина Апексимова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, оператор-постановщик Игорь Киселев с супругой, Сергей Гармаш, Игорь Мишин, Джаник Файзиев, Александр Акопов, Данила Шарапов с супругой, Сергей Капков, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Софья Эрнст, Светлана Максимченко, Алексей Макаров с супругой, Денис Власенко, Софья Лебедева, Алена Михайлова, Лиза Шакира и Даня Андрущук, Ирина Безрукова, Катя Кабак, Анна Банщикова, Кузьма Сапрыкин, Анна Бегунова, Анна Снаткина, Анна Туразашвили, Софья Синицына, Антон Риваль с супругой, Ксения Соловьева, Лаура Джугелия, Настя Винокур, Антон и Елена Пинские, Рената Пиотровски, Маруся Бордовских, Мила Ершова и Станислав Рогожан, Надежда Игошина и Иван Фоминов, Тоня Паперная, Александр Шульгин, Александра Киселева, Этери Левиева, Ольга Карпуть, Ида Кехман, Елена Окутина, Ян Яновский, артисты балетной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и другие.

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17.05.2023