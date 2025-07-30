В Москве состоялась премьера сериала «Баранкины и камни силы»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

29 июля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера фантастической комедии «Баранкины и камни силы».

Сериал гостям представили актеры Юлия Топольницкая, Дмитрий Журавлёв, Марина Доможирова, Александр Мизёв, Полина Гухман, Снежана Самохина, Алексей Бурмистров, Мирон Проворов, Андрей Федорцов и другие.

Премьеру также посетили Никита Панфилов, Игорь Чехов, Анна Савранская, Марина Васильева, Алексей Розин, Иван Трушин, Светлана Степанковская, Татьяна Струженкова, Сергей Фролов, Слава Скрипка, а также Люся Чеботина, которая появится в проекте в камео.

Премьера сериала «Баранкины и камни силы» состоится на «Кинопоиске» 7 августа.

Фото: Максим Кашин, Иван Пономаренко

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30.07.2025