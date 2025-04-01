В Москве состоялась премьера комедии «Батя 2. Дед»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

31 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера фильма БАТЯ 2. ДЕД.

Комедию со сцены представили режиссер Илья Учитель, продюсеры Тина Канделаки, Гавриил Гордеев, Антон Зайцев, актеры Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Анастасия Талызина, Стас Старовойтов, Степан Девонин, Андрей Андреев, София Петрова и другие.

Гостями премьеры стали Сергей Жуков, Юлия Снигирь, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Анна Пересильд, Марина Кравец, Даня Воробьев, Денис Шведов, Алексей Учитель, Евгений Чебатков, Анна Невская, Владимир Канухин, Валерия Астапова, Ингрид Олеринская и многие другие.

БАТЯ 2. ДЕД выйдет в прокат 3 апреля.

Фото: Геннадий Авраменко

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01.04.2025