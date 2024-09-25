В Москве прошла премьера комедии «Беляковы в отпуске»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

24 сентября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера комедии БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ.

Первым зрителям фильм презентовали директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, продюсер и исполнитель главной роли Сергей Светлаков, а также актеры Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Александр Новиков, Светлана Листова, Рухин Магеррамов и съемочная группа фильма.

Гостями показа стали Алексей Лукин, Дмитрий Маликов, Карен Арутюнов, Женя Искандарова, Мария Кравченко, Владимир Селиванов и многие другие.

БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ выйдут в кинопрокат с 26 сентября.

Фото: Анна Темерина

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25.09.2024