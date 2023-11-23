В Москве прошел специальный показ фильма «Белый список»
Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»
21 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт состоялся специальный показ фильма Алисы Хазановой БЕЛЫЙ СПИСОК.
Картину представили актеры Владимир Аверьянов, Анастасия Красовская, Евгения Крегжде, Анна Осипова, Дмитрий Матвеев, Анита Аверьянова-Запороцкова, Марина Кондратьева.
После показа психологический триллер со зрителями обсудили генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин и режиссер Алиса Хазанова.
В российский прокат БЕЛЫЙ СПИСОК выйдет 23 ноября.
Фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
23.11.2023