В Москве состоялась премьера мультфильма «Бернард: миссия Марс»

Фоторепортаж из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»

3 ноября в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» в ТРЦ «Океания» состоялась премьера мультфильма БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС.

Гостями мероприятия стали Александр Метелкин, Елена Борщева, Ярослава Дегтярева, Пит Джейсон, Полина Айнутдинова, Адам Кумаев, Надежда Гуськова, Варвара Куприна и другие.

Анимация для всей семьи выходит в широкий прокат 7 ноября.

Фото: Глеб Лоскутов

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06.11.2024