В Москве состоялась премьера мультфильма «Бернард: миссия Марс»
Фоторепортаж из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»
3 ноября в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» в ТРЦ «Океания» состоялась премьера мультфильма БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС.
Гостями мероприятия стали Александр Метелкин, Елена Борщева, Ярослава Дегтярева, Пит Джейсон, Полина Айнутдинова, Адам Кумаев, Надежда Гуськова, Варвара Куприна и другие.
Анимация для всей семьи выходит в широкий прокат 7 ноября.
Фото: Глеб Лоскутов
06.11.2024