В Москве состоялась премьера комедии «Без попутал»

Фоторепортаж из кинотеатра «Иллюзион»

28 апреля в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась закрытая премьера комедии БЕС ПОПУТАЛ.

Картину со сцены представили режиссер Дмитрий Фикс, актеры Павел Деревянко, Иван Злобин, Леша Янгер, Алина Колесникова, Вера Журавлева, Игорь Серебряный и многие другие.

Гостями премьеры стали Кузьма Сапрыкин, Евгений Михеев, Александр Новиков, Екатерина Чаннова, Тина Баркалая и другие.

БЕС ПОПУТАЛ выйдет в прокат 8 мая.

Фото: пресс-служба компании «Вольга»

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29.04.2025