В Москве состоялась премьера комедии «Без попутал»
Фоторепортаж из кинотеатра «Иллюзион»
28 апреля в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась закрытая премьера комедии БЕС ПОПУТАЛ.
Картину со сцены представили режиссер Дмитрий Фикс, актеры Павел Деревянко, Иван Злобин, Леша Янгер, Алина Колесникова, Вера Журавлева, Игорь Серебряный и многие другие.
Гостями премьеры стали Кузьма Сапрыкин, Евгений Михеев, Александр Новиков, Екатерина Чаннова, Тина Баркалая и другие.
БЕС ПОПУТАЛ выйдет в прокат 8 мая.
Фото: пресс-служба компании «Вольга»
29.04.2025