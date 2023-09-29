В Москве прошла премьера сериала «Безбашенная»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

28 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера авантюрной комедии «Безбашенная» о московской светской львице, которая пытается выжить в глубинке.

Сериал онлайн-кинотеатра KION зрителям представили актеры Екатерина Варнава, Юрий Чурсин, Екатерина Ильина, Григорий Калинин, Константин Плотников, Анна Синякина и съемочная группа проекта.

Гостями мероприятия стали Александра Бортич, Дарья Авратинская, Денис Косяков, Ксения Суркова, Сюзанна, Анастасия Стежко, Варвара Володина, Василина Юсковец, Анна Зайкова, Мария Лобанова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анна Андрусенко, Ирина Безрукова и многие другие.

Фото: пресс-служба KION

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29.09.2023