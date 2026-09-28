В Москве состоялась премьера комедийного роуд-муви «Без оглядки»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

27 сентября в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера комедийного роуд-муви БЕЗ ОГЛЯДКИ.

Картину со сцены представили режиссер Наталия Кончаловская, продюсер Елена Ткачук, со-продюсер Арам Вардеванян, а также актеры Анна Пересильд, Даша Алыпова, Сабина Ахмедова, Илья Коробко, Всеволод Макаров, Екатерина Строгова, Михаил Филиппов, Федя Бычков и другие.

Гостями премьеры стали Ваня Дмитриенко, Юлия Пересильд, Алексей и Илья Учитель, Марина Васильева, Григорий Калинин, Александра Власова, Влад Коноплев, Софья Шидловская, Васса Бокова, Анастасия Евграфова и другие.

БЕЗ ОГЛЯДКИ выйдет в широкий прокат 1 октября.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Леона»

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28.09.2026