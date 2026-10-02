В Москве состоялась премьера фильма «Битва моторов»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

1 октября в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера приключенческой ленты БИТВА МОТОРОВ.

Фильм представили генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, продюсеры Леонид Верещагин, Петр Ануров, Вадим Верещагин, Григорий Стоялов, Тина Канделаки, режиссер Илья Маланин, исполнители главных ролей Юра Борисов, Иван Янковский, Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Игорь Грабузов, Антон Рогачев, Алексей Розин и съемочная группа картины.

«Замечательных людей с главным героем картины, Андреем Платоновичем Нагелем, объединяет дерзость, смелость, стремление к мечте и невероятные силы, которые позволяют эту мечту в жизнь воплотить. Андрей Нагель не был инженером. Он был журналистом, издателем, мечтателем, визионером. И он сумел собрать ту группу инженеров, которая смогла создать уникальный автомобиль, не только соответствующий, но превосходящий по техническим качествам лучшие мировые аналоги. И в 1912 году, вы это увидите в фильме, этот автомобиль обогнал «Мерседес» и первым пришел в гонке в Монако. Я хочу пожелать вам великолепных эмоций при просмотре этого фильма. Я хочу пожелать фильму блестящей судьбы, гигантской аудитории, большого бокс-офиса, а нашей общей команде – еще не одну прекрасную премьеру на этой сцене. Я вас благодарю за внимание», – заявил Жаров.

Гостями премьеры стали Ольга Любимова, Константин Эрнст, Антон и Дарья Златопольские, Артем Дзюба, Елена Высоцкая, Кристина Асмус, Маш Милаш, Марк Эйдельштейн, Диана Пожарская, Сергей Бурунов, Аглая Тарасова, Полина Денисова, Елена Николаева, Стася Милославская и многие другие.

БИТВА МОТОРОВ выйдет во всех кинотеатрах страны 8 октября.

Фото: Анна Темерина, Ксения Угольникова

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02.10.2026