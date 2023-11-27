В Москве прошла премьера фильма «Блондинка»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

25 ноября в «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялась московская премьера фильма БЛОНДИНКА.

Картину гостям представили режиссер Павел Мирзоев, продюсер Юлия Мишкинене, актеры Дарья Жовнер, Евгений Цыганов, Дмитрий Лысенков, Серафима Красникова, Екатерина Соколова-Жубер и композитор Петр Налич. После показа состоялось обсуждение со зрителями вместе с создателями фильма и кинокритиком Егором Москвитиным.

Мероприятие также посетили Александр Олешко, Владимир Левкин, Наталья Земцова, Мария Гончарук, Саша Попова, Андрей Батт, Ксения Суркова, Полина Цыганова и другие.

В российский прокат БЛОНДИНКА выйдет с 30 ноября.

Фото: Ксения Угольникова

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27.11.2023