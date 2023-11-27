В Москве прошла премьера фильма «Блондинка»
Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»
25 ноября в «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялась московская премьера фильма БЛОНДИНКА.
Картину гостям представили режиссер Павел Мирзоев, продюсер Юлия Мишкинене, актеры Дарья Жовнер, Евгений Цыганов, Дмитрий Лысенков, Серафима Красникова, Екатерина Соколова-Жубер и композитор Петр Налич. После показа состоялось обсуждение со зрителями вместе с создателями фильма и кинокритиком Егором Москвитиным.
Мероприятие также посетили Александр Олешко, Владимир Левкин, Наталья Земцова, Мария Гончарук, Саша Попова, Андрей Батт, Ксения Суркова, Полина Цыганова и другие.
В российский прокат БЛОНДИНКА выйдет с 30 ноября.
Фото: Ксения Угольникова
27.11.2023