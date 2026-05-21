В Москве состоялась премьера комедии «Богатыри»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

19 мая в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла светская премьера комедии БОГАТЫРИ с участием Романа Курцына и Романа Постовалова.

Производством фильма занималась кинокомпания «Наше кино продашкн». Фильм вышел в кинотеатрах сегодня, 21 мая. Генеральный партнер премьеры – медиахолдинг МАЕР.

Со сцены проект представили: режиссер Павел Воронин, продюсер Максим Рогальский, актеры Роман Курцын, Роман Постовалов, Алёна Михайлова, Андрей Андреев, Альбина Кабалина, Алина Алексеева, Никита Тарасов и другие.

На премьере присутствовали: режиссеры Александр Амиров и Александр Бабаев, актеры Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Ангелина Добророднова, Станислав Соломатин, Алёна Швиденкова, Миша Гурай, Мария Староторжская, Юлия Тельпухова, Анна Ещенко, Александр Зиновкин, Егор Чураков, блогер Олеся Лакина, исполнитель Илья Гуров и другие.

Фото: «Эффект бабочки»

21.05.2026