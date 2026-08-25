В Москве состоялась премьера сериала «Большая фарма»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

24 августа в рамках Московской международной недели кино в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера драматического сериала «Большая фарма».

Первые серии проекта представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, генеральным продюсером компании «Среда» Иваном Самохваловым, режиссером Данилом Чащиным, автором сценария и продюсером Олегом Маловичко, оператором Батыром Моргачевым и исполнителями главных ролей – Игорем Гординым, Светланой Ходченковой, Сергеем Горошко, Сергеем Умановым, Натальей Бардо, Аленой Хмельницкой, Таисьей Калининой и другими.

Гостями премьерного показа стали Марина Васильева, Иван Макаревич, Дарья Грацевич, Елизавета Юрьева, Тимофей Кочнев, Екатерина Кабак, Тимур Родригез, Лиана Гриба, Евгений Сангаджиев, Ксения Андрианова, Алексей Гришин, Антон Артемьев, Мария Ахметзянова и многие другие.

«Большая фарма» выйдет в Okko c 27 августа.

Фото: пресс-служба Okko

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25.08.2026