В Москве прошла премьера мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
6 июля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера приключенческого мультфильма БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА.
Проект представили режиссер и продюсер Василий Ровенский, продюсер Максим Рогальский, актеры озвучания Диомид Виноградов, Александр Гаврилин, Прохор Чеховской, Антон Савенков и другие.
Среди гостей светской премьеры были Наталья Бочкарева, Евгения Ахременко, Григорий Погосян, Алена Чехова, Евгения Соляных, Леся Ярославская, Алиса Буслова, Катерина Новосельцева и другие.
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА выйдет в прокат 11 июля.
Фото: Алексей Молчановский
08.07.2024