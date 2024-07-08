В Москве прошла премьера мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

6 июля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера приключенческого мультфильма БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА.

Проект представили режиссер и продюсер Василий Ровенский, продюсер Максим Рогальский, актеры озвучания Диомид Виноградов, Александр Гаврилин, Прохор Чеховской, Антон Савенков и другие.

Среди гостей светской премьеры были Наталья Бочкарева, Евгения Ахременко, Григорий Погосян, Алена Чехова, Евгения Соляных, Леся Ярославская, Алиса Буслова, Катерина Новосельцева и другие.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА выйдет в прокат 11 июля.

Фото: Алексей Молчановский

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08.07.2024