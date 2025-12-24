В Москве состоялась премьера музыкальной сказки «Буратино»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

23 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма БУРАТИНО.

Со сцены зрителей поприветствовали создатели сказки: режиссер Игорь Волошин, продюсер и актер Федор Бондарчук, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов, медиапартнер проекта Константин Майор, продюсеры фильма и основатели компании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко, а также актеры Виталия Корниенко, Александр Яценко, Виктория Исакова, Александр Петров, Светлана Немоляева, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Антон Шастун и многие другие.

Мероприятие посетили министр культуры РФ Ольга Любимова, Юра Борисов, Анна и Надежда Михалковы, Алексей Агранович, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Алла Сигалова, Елена Николаева, Владимир Канухин и многие другие.

БУРАТИНО в прокате с 1 января.

Фото: Анна Темерина, Глеб Лоскутов

