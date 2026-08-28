В Москве прошла премьера сериала «Капитан Туман»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
27 августа в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера комедийного детектива «Капитан Туман».
Со сцены проект представили продюсер Максим Филатов, актеры Михаил Пореченков, Дарья Урсуляк, Азамат Нигманов, Андрей Федорцов и другие члены съемочной группы сериала.
Гостями мероприятия стали Игорь Чехов, Митя Хрусталев, Елена Валюшкина, Анна Богомолова, Александра Власова, Алёна Чехова, Артур Цветков, Алина Воскресенская и многие другие.
Сериал уже дебютировал в онлайн-кинотеатре «КИОН».
Фото: Геннадий Авраменко, Максим Кашин
28.08.2026