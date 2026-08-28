В Москве прошла премьера сериала «Капитан Туман»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

27 августа в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера комедийного детектива «Капитан Туман».

Со сцены проект представили продюсер Максим Филатов, актеры Михаил Пореченков, Дарья Урсуляк, Азамат Нигманов, Андрей Федорцов и другие члены съемочной группы сериала.

Гостями мероприятия стали Игорь Чехов, Митя Хрусталев, Елена Валюшкина, Анна Богомолова, Александра Власова, Алёна Чехова, Артур Цветков, Алина Воскресенская и многие другие.

Сериал уже дебютировал в онлайн-кинотеатре «КИОН».

Фото: Геннадий Авраменко, Максим Кашин

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28.08.2026