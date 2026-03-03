В Москве состоялась премьера фильма «Частная жизнь»

Фоторепортаж из Театра на Страстном

2 марта в Театре на Страстном состоялась светская премьера детектива ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ с Джоди Фостер в главной роли.

На премьере побывали Ирина Хакамада, Екатерина Климова, Мария Зайцева, Ольга Кабо, Владимир Маркони, Юлия Хлынина, Александр Мизёв, Ольга Сутулова, Лариса Вербицкая, Алика Смехова, Арина Шарапова, Елена Николаева, Екатерина Андреева, Арам Вардеванян, Анна Савранская, Стася Толстая, Григорий Калинин, Алексей Розин, Мария Лисовая и другие.

После показа состоялось обсуждение с участием кинокритика Егора Москвитина, актрисы Светланы Камыниной и кинотерапевта Ирины Гросс.

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ выйдет в прокат с 19 марта.

Фото: Геннадий Авраменко

