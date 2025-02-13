В Москве прошла премьера исторической драмы «Челюскин. Первые»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

12 февраля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера сериала «Челюскин. Первые»

Проект со сцены представили генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин, исполнительный директор Института развития интернета Елена Лапина, генеральный продюсер «НМГ Студии» Фёдор Бондарчук, генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, режиссер Степан Коршунов, актеры Кирилл Кяро, Стася Милославская, Глеб Калюжный, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев, Валери Зоидова, Александр Лойе и другие.

Гостями мероприятия стали Владимир Канухин, Диана Милютина, Тереза Диуро, Александра Киселева, Полина Ауг, Анастасия Калашникова, Елена Николаева, Изабель Эйдлен и другие.

«Челюскин. Первые» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink 20 февраля.

Фото: Ксения Угольникова

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13.02.2025