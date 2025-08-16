В Москве состоялась премьера документального сериала «Черкизон. Ад и Рай новой России»

Фоторепортаж из летнего кинотеатра Okko на ВДНХ

15 августа в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ нового документального проекта «Черкизон. Ад и рай новой России», ставшего участником конкурсной программы фестиваля «Пилот» в категории «Самый ожидаемый документальный сериал».

Сериал представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, продюсером по документальным проектам Okko Владимиром Тодоровым и автором сериала Вадимом Ватагиным.

Гостями премьеры стали Тимур Родригез, Катя Кабак, Елена Николаева, Сергей Романович, Александра Киселева и другие.

«Черкизон. Ад и Рай новой России» дебютирует на Okko 19 августа.

Фото: Ксения Угольникова

16.08.2025