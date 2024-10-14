В Москве состоялась премьера мелодрамы «Черный чай»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

13 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт состоялась премьера мелодрамы ЧЕРНЫЙ ЧАЙ.

После показа состоялось обсуждение, в котором по видеосвязи принял участие режиссер картины Абдеррахман Сиссако.

Гостями мероприятия стали Анна Ещенко, Дмитрий Исхаков, Катя Лель, Александр Олешко, Надя Ручка, Согдиана, Ксения Суркова, Ирина Хакамада и другие.

Лента выйдет в прокат 17 октября.

Фото: Алексей Молчановский

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

14.10.2024