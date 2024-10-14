В Москве состоялась премьера мелодрамы «Черный чай»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
13 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт состоялась премьера мелодрамы ЧЕРНЫЙ ЧАЙ.
После показа состоялось обсуждение, в котором по видеосвязи принял участие режиссер картины Абдеррахман Сиссако.
Гостями мероприятия стали Анна Ещенко, Дмитрий Исхаков, Катя Лель, Александр Олешко, Надя Ручка, Согдиана, Ксения Суркова, Ирина Хакамада и другие.
Лента выйдет в прокат 17 октября.
Фото: Алексей Молчановский
14.10.2024