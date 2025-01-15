В Москве прошла премьера романтического драмеди «Четыре четверти»
Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»
14 января в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ.
Картину гостям показа представили режиссер Евгения Тирдатова, писатель и продюсер Александр Юк, президент кинопрокатной компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев и актеры Ирина Пегова, Пётр Безменов, Анастасия Ермошина, Валерий Иваков, Карина Арслангареева, Анастасия Пучкина, Артём Руднев, Полина Савичева и другие.
Одними из первых ленту посмотрели Полина Денисова, Анна Ещенко, Дарья Харченко, Елена Чонишвили, Таша Белая и другие.
ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ выйдут в прокат с 16 января.
Фото: пресс-служба «Каро Премьер»
15.01.2025