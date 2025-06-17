В летнем кинотеатре Okko состоялась премьера сериала «Что-то положительное»
Фоторепортаж с показа на ВДНХ
16 июня в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ драмеди «Что-то положительное».
Первые эпизоды сериала представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, продюсером NORMPRODUCTION Романом Новиковым, режиссером Никой Яковлевой, оператором-постановщиком Тимофеем Шпаком, актерами проекта Таисьей Калининой, Денисом Косиковым, Любовью Толкалиной, Тимофеем Кочневым, Анастасией Имамовой и другими.
Гостями премьерного показа стали Юлия Волкова, Влада Лукина, Мария Кошина, Павел Комаров, Карина Каграманян, Валентин Анциферов, Валерия Шкирандо и многие другие.
Первая серия «Что-то положительное» уже дебютировала в онлайн-кинотеатре Okko.
Фото: пресс-служба Okko
17.06.2025