В летнем кинотеатре Okko состоялась премьера сериала «Что-то положительное»

Фоторепортаж с показа на ВДНХ

16 июня в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ драмеди «Что-то положительное».

Первые эпизоды сериала представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, продюсером NORMPRODUCTION Романом Новиковым, режиссером Никой Яковлевой, оператором-постановщиком Тимофеем Шпаком, актерами проекта Таисьей Калининой, Денисом Косиковым, Любовью Толкалиной, Тимофеем Кочневым, Анастасией Имамовой и другими.

Гостями премьерного показа стали Юлия Волкова, Влада Лукина, Мария Кошина, Павел Комаров, Карина Каграманян, Валентин Анциферов, Валерия Шкирандо и многие другие.

Первая серия «Что-то положительное» уже дебютировала в онлайн-кинотеатре Okko.

Фото: пресс-служба Okko

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17.06.2025