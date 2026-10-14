В Москве состоялась премьера фильма «Чудо-юдо»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

13 октября в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма ЧУДО-ЮДО.

Со сцены проект представили режиссер Серик Бейсеу, продюсеры Сергей Сельянов, Антон Златопольский, Александр Горохов, актеры София Лопунова, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Сергей Епишев, Артур Бесчастный и другие.

Гостями мероприятия стали Алексей Чадов, Владимир Яглыч, Ольга Дибцева, Марк-Малик Мурашкин, Светлана Степанковская, Юлия Афанасьева, Макар Хлебников, Клавдия Коршунова, Сергей Друзьяк, Ксения Утехина, Ясмин и Игорь Андреевы, а также многие другие.

ЧУДО-ЮДО выйдет в кинопрокат 22 октября.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

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14.10.2026