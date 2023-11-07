В Москве прошла премьера фильма «Чувства Анны»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

6 ноября в кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма Анны Меликян ЧУВСТВА АННЫ. Фантастическая драма производства ID Production выйдет в кинотеатрах с 9 ноября.

Первым зрителям картину представили исполнительница главной роли Анна Михалкова, режиссер Анна Меликян, продюсеры Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко.

Гостями премьеры стали Надежда Михалкова, Федор Бондарчук, Михаил Пореченков, Диана Арбенина, Елизавета Ищенко, Александр Олешко, Ольга Ломоносова, Александр Горчилин и многие другие.

Фото: Геннадий Авраменко

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

07.11.2023