В Москве прошла премьера фильма «Чужая»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

19 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма ЧУЖАЯ.

В основе картины лежит реальная история, описанная в одной из газет Сибирского региона. Приключенческий экшн выйдет на киноэкраны 21 сентября.

Фильм зрителям представили режиссер Алексей Луканев, продюсер Николай Геворкян, а также актеры Анна Слю, Зоя Багынанова и Ньургун Бэчигэн.

Гостями премьеры стали Анастасия Макеева, Елена Борщева, Анна Чурина, Ирина Безрукова, Юрий Кара, Дмитрий Литвинов, Александра Киселева и другие.

Фото: Геннадий Авраменко

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20.09.2023