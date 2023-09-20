В Москве прошла премьера фильма «Чужая»
Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»
19 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма ЧУЖАЯ.
В основе картины лежит реальная история, описанная в одной из газет Сибирского региона. Приключенческий экшн выйдет на киноэкраны 21 сентября.
Фильм зрителям представили режиссер Алексей Луканев, продюсер Николай Геворкян, а также актеры Анна Слю, Зоя Багынанова и Ньургун Бэчигэн.
Гостями премьеры стали Анастасия Макеева, Елена Борщева, Анна Чурина, Ирина Безрукова, Юрий Кара, Дмитрий Литвинов, Александра Киселева и другие.
Фото: Геннадий Авраменко
20.09.2023