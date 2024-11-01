В Москве прошла премьера сериала «Дайте шоу»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

31 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера сериала «Дайте шоу».

Проект представили режиссер и автор сценария Дмитрий Литвиненко, соавтор сценария Юлия Савенкова, композитор и музыкальный продюсер Дарья Кузнецова, оператор-постановщик Валерий Махмудов, продюсеры Андрей Золотарев, Алена Акимова, Инна Оркина-Сексте, Анастасия Дюкраева, Илья Бурец, актеры Милош Бикович, Анастасия Красовская, Олег Савостюк, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Виктория Толстоганова, Павел Ворожцов, Михаил Тройник, Анна Глаубэ, Анастасия Попова, Виктория Клинкова, Арсений Фогелев, а также звезды, задействованные в камео – Алсу, Анатолий Цой, Севиль, Диана Шурыгина, Доминик Джокер, Леонид Руденко, Александр Добровинский, Саша Айс, Софа Купер и Олеся Малибу.

В числе гостей, посетивших премьеру, оказались Александр Петров, Аглая Тарасова, Софья Синицына, Григорий и Вадим Верники, Слава Копейкин, Яна Енжаева, Эльдар Калимулин, Эвелина Бледанс, Денис Прытков, Александра Черкасова, Андрей Максимов, Полина Денисова, Прохор Шаляпин, Антон Филипенко, Александра Власова, Рената Пиотровски, Иван Добронравов, Катя Кабак, Ксения Суркова и многие другие.

Первые две серии «Дайте шоу» уже доступны в онлайн-кинотеатрах KION и «Иви».

Фото: пресс-служба KION

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01.11.2024