В Москве состоялась премьера аниме «Дандадан: Злой глаз»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

17 июня в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта КАРО.АРТ состоялась московская премьера аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ.

После показа состоялось обсуждение с актером и режиссером Иваном Макаревичем и студией дубляжа и озвучивания «Студийная банда» — режиссером дубляжа Вероникой Нефёдовой и Анастасией Портной, озвучившей главную героиню Момо Аясэ. Модерировал дискуссию кинокритик Иван Афанасьев.

Гостями мероприятия стали Алексей Герман-младший, Александра Нелюбина, Слава Марлоу, Вячеслав Чепурченко, Михаил Кшиштовский, Петр Натаров, Прохор Чеховской, Милош Руминов и другие.

Специальный кинотеатральный выпуск аниме «Дандадан» выйдет в российский прокат 19 июня, дистрибьюторами выступят компании «Амедиатека» и «Пионер».

Фото: пресс-служба «Амедиатека»

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18.06.2025