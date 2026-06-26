В Москве прошла премьера комедии «Дед Фомич»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

25 июня в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла светская премьера комедийного фильма ДЕД ФОМИЧ.

Картину со сцены представили режиссер и генеральный продюсер Григорий Сухов, продюсеры Филипп Юсов, Елена Гончарова, Анна Белякова и Наталья Калюжная, актеры Николай Добрынин, Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Екатерина Волкова, Аня Покров, Александр Новиков, Кристина Корбут, Юлия Сулес, Марк-Малик Мурашкин, Кадрол, Светлана Чуйкина, Арина Шелобанова, Юлия Афанасьева и другие.

Гостями показа стали Чжэн Ханьи, Надежда Гуськова, Антон Соломатин, Виктор Конухин, Лилия Сайфуллина, Андрей Кретов и другие.

ДЕД ФОМИЧ появится на больших экранах уже 2 июля.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

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26.06.2026