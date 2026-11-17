16 ноября в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма ДЕДМОБИЛЬ.

Первым зрителям ленту представила творческая группа проекта – режиссер Владимир Котт, продюсер Георгий Малков, сценарист Константин Трофимов, актеры Юрий Стоянов, Сергей Бурунов, Денис Васильев, Алиса Клагиш, Альбина Кабалина, Евгений Егоров, Виктория Богатырева, Джулия Аммади и другие.

Гостями мероприятия стали Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко, Алина Алексеева, Игорь Угольников, Катрин Асси, Татьяна Судец, Любовь Руденко, Тимофей Зайцев, Наталья Страшнова, Дина Корзун и другие.

ДЕДМОБИЛЬ выйдет в прокат с 19 ноября.

Фото: Алексей Молчановский