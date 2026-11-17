В Москве состоялась премьера семейной комедии «Дедмобиль»
Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»
16 ноября в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма ДЕДМОБИЛЬ.
Первым зрителям ленту представила творческая группа проекта – режиссер Владимир Котт, продюсер Георгий Малков, сценарист Константин Трофимов, актеры Юрий Стоянов, Сергей Бурунов, Денис Васильев, Алиса Клагиш, Альбина Кабалина, Евгений Егоров, Виктория Богатырева, Джулия Аммади и другие.
Гостями мероприятия стали Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко, Алина Алексеева, Игорь Угольников, Катрин Асси, Татьяна Судец, Любовь Руденко, Тимофей Зайцев, Наталья Страшнова, Дина Корзун и другие.
ДЕДМОБИЛЬ выйдет в прокат с 19 ноября.
Фото: Алексей Молчановский
17.11.2026