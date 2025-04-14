В Москве прошла премьера семейной комедии «Денискины рассказы»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

13 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ от Кинокомпаниии братьев Андреасян.

Картину представили исполнители актеры Роман Панков, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Максим Матузный, Любава Долински и Татьяна Сабинова, режиссер Артемий Драгунский, а также продюсер Гевонд Андреасян.

В числе гостей оказались Лиза Моряк, Светлана Чертищева (Betsy), Мария Янковская, Анна Легчилова, София Петрова, Екатерина Темнова, Женя Малахова и другие. Премьеру также посетил «прототип» того самого Дениски – писатель и журналист Денис Драгунский.

В широкий прокат ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ выйдут 24 апреля.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»

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14.04.2025