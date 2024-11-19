В Москве прошла премьера сериала «Дети перемен»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

18 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера криминальной драмы «Дети перемен».

Сериал представили генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин, генеральный директор группы компаний START Эдуард Илоян, генеральный продюсер НМГ Студии Фёдор Бондарчук, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, креативный продюсер, заместитель генерального продюсера START по оригинальному контенту Ирина Сосновая, авторы сценария и режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев и актеры сериала Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Артем Кошман, Кузьма Котрелев, Софья Лебедева, Глеб Шевнин, Любовь Константинова, Дарья Матвеева, Александр Матросов и другие.

В числе гостей премьеры оказались Рузиль Минекаев, Анастасия Уколова, Ярослав Могильников, Антон Филипенко, Валентина Ляпина, Александра Киселева, Кузьма Сапрыкин, Анна Завтур, Владимир Канухин, Филипп Ершов, Софья Аржаных и другие.

Первые две серии криминальной драмы, дебют которой состоялся в конкурсе фестиваля «Новый сезон», станут доступны подписчикам Wink и Start уже 21 ноября.

Фото: Анна Темерина, Глеб Лоскутов

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19.11.2024