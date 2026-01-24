В Москве состоялась премьера второго сезона «Детей перемен»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

23 января в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера нового сезона семейной саги «Дети перемен».

Со сцены гостям проект представили режиссеры и авторы сценария Любовь Львова и Сергей Тарамаев, генеральный и креативный продюсер сериала Ирина Сосновая, генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, а также актеры Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Сергей Гилев, Константин Плотников, Мариэтта Цигаль-Полищук, Данил Стеклов, Алина Дулова, Валентин Анциферов, Глафира Глазунова и другие.

«Я очень хорошо помню, как два с половиной года назад на даче у Любы и Сережи мы придумали делать этот проект. Мы делились историями того времени, которые потом вошли в сценарий, мы слушали песни, которые потом стали саундтреком к проекту и это был очень счастливый момент зарождения проекта. Потом мы нашли прекрасных партнеров, и вот, спустя такой короткий срок, мы представляем вам уже второй сезон. Знаете, всем в этом зале… а в зале очень много друзей и коллег…я желаю жить жизнь так, как мы делали этот проект: в огромной любви, на приколе и с нормальной такой дозой хулиганства», – отметила Сосновая.

Поздравить друзей и коллег с премьерой пришли: Аглая Тарасова, Рузиль Минекаев, Катя Кабак, Александр Мизёв, Александр Яценко, Елена Николаева, Сергей Романович, Ника Здорик, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Мария Лисовая, Ольга Долматовская, Андрей Золотарев, Чингиз Гараев, Дарья Матвеева, Антон Рогачев, Алексей Онежен, Григорий Верник, Маргарита Дьяченкова, Иван Мулин, Игорь Грабузов, Ольга Зайцева, Карина Александрова, Александра Тихонова и другие.

Премьера второго сезона «Детей перемен» состоится 29 января в онлайн-кинотеатре Start.

Фото: пресс-служба Start

