В Москве состоялась премьера фильма «Дольче!»

Фоторепортаж из кинотеатра «Москва»

19 марта в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера фильма ДОЛЬЧЕ!, главные роли в котором исполнили Венсан Кассель, Фанни Ардан, Катерина Мурино и солисты мировой оперы в костюмах Dolce & Gabbana.

Гостями показа стали Софья Аржаных, Алена Бабенко, Игорь Чапурин, Анна Котова, Матвей Лыков, Сесиль Плеже, Светлана Степанковская, Анфиса Черных, Нина Шацкая и многие другие.

ДОЛЬЧЕ! выйдет в прокат 27 марта в рамках проекта TheatreHD. Правообладатель проекта – Arna Media.

Фото: Алексей Молчановский

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20.03.2025