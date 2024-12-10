В Москве состоялась премьера семейного фильма «Домовенок Кузя»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

8 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера семейного фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ от Кинокомпании братьев Андреасян.

Фильм пред­ста­вили Сергей Бурунов и Гарик Харламов, подарившие свои голоса Кузе и Нафане, исполнители главных ролей София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова, Олег Комаров и Алексей Гаврилов, режиссер Виктор Лакисов, а также продюсеры Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян.

Гостями премьеры стали Максим Лагашкин, Анна Чурина, Лиза Моряк, Дмитрий Власкин, Михаил Башкатов, Анастасия Денисова, Дарья Ковалевская, Екатерина Кобба, Карина Кагра, Карен Арутюнов, Мария Ремер, Ольга Зайцева и другие.

Картина выйдет на российские экраны 19 декабря.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

10.12.2024