В Москве состоялась премьера фильма «Домовенок Кузя 2»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

15 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера картины ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2.

Со сцены проект представили заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, продюсеры Гевонд и Сарик Андреасян, режиссер Виктор Лакисов, исполнители главных ролей – Иван Охлобыстин, Екатерина Стулова, София Петрова, Женя Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов, а также артисты, озвучившие Кузю и Тихоню – Сергей Бурунов и Полина Гагарина.

Гостями премьеры стали Максим Лагашкин, Лиза Моряк, Александра Ребенок, Станислав Бондаренко, Эвелина Бледанс, Михаил Башкатов, Алиса Кот, Екатерина Моргунова, Анна Азарова и другие.

В широкий прокат фильм выйдет 19 марта.

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

16.03.2026