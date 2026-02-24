В Минске прошла премьера семейной комедии «Драники»

Фоторепортаж из кинотеатра «Москва»

В последний день Масленицы, 22 февраля, в Минске состоялась премьера семейной комедии ДРАНИКИ.

Гостями мероприятия стали режиссер Максим Максимов, продюсер Андрей Липов, актеры Андрей Пынзару, Кирилл Ермаков, Георгий Волчек, а также популярные белорусские блогеры Влад Кобяков и Павел Крамарь.

В атмосферу масленичных гуляний гостям премьеры помогли окунуться фолк-коллектив «Белы птах», проводы зимы с чучелом масленицы и горячие угощения.

В кинопрокат в России и Беларуси картина выйдет 26 февраля.

Фото: «Киноцех»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

24.02.2026