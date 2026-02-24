В Минске прошла премьера семейной комедии «Драники»
Фоторепортаж из кинотеатра «Москва»
В последний день Масленицы, 22 февраля, в Минске состоялась премьера семейной комедии ДРАНИКИ.
Гостями мероприятия стали режиссер Максим Максимов, продюсер Андрей Липов, актеры Андрей Пынзару, Кирилл Ермаков, Георгий Волчек, а также популярные белорусские блогеры Влад Кобяков и Павел Крамарь.
В атмосферу масленичных гуляний гостям премьеры помогли окунуться фолк-коллектив «Белы птах», проводы зимы с чучелом масленицы и горячие угощения.
В кинопрокат в России и Беларуси картина выйдет 26 февраля.
Фото: «Киноцех»
