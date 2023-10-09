В Москве прошла премьера фильма «Дух Байкала»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

6 октября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась московская премьера фильма ДУХ БАЙКАЛА.

Картину зрителям представили режиссер и продюсер Михаил Расходников, актеры Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев, Илья Рязанов и Анастасия Цветкова, продюсеры Константин Елкин, Константин Майор и Дина Подпругина-Замалиева.

Гостями премьеры стали: Сергей Зверев, Юлия Михалкова, Светлана Зейналова, Дарья Повереннова, Лянка Грыу, Елена Панова, Яна Крайнова, Дина Корзун, Лина Миримская, Софья Ская, Сергей Сафронов, Ксения Суркова, Алена Чехова, Александр Энберт, Владимир Левкин с супругой Мариной, Юлия Беретта, Всеволод Болдин, Дарья Михалкова, Александр Ляпин, Ефим Петрунин, Ангелина Загребина, Александра Попова, Мария Гончарук и многие другие.

ДУХ БАЙКАЛА выйдет на экраны России 19 октября. Прокатчик – Russian World Vision.

Фото: пресс-служба Russian World Vision

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09.10.2023